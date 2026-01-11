Зырянов: «Трансферы Жерсона и Лусиано сохраняют финансовый баланс «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказался о первых трансферах клуба в 2026 году.

«Средства и активы, вырученные с трансфера Жерсона, оцениваются очень высоко, они дают нам возможность для усиления команды, — приводит «Чемпионат» слова Зырянова. — Важно, что сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс. Возможно, в будущем мы усилимся — работаем над этим».

В субботу «Зенит» объявил о продаже полузащитника Жерсона в «Крузейро». По информации «СЭ», в качестве компенсации сине-бело-голубые получат почти 30 миллионов евро непосредственно за футболиста, а также права на ряд игроков из системы бразильского клуба.

В воскресенье нападающий «Зенита» Лусиано Гонду перешел в ЦСКА, а игроком питерцев стал защитник армейцев Игорь Дивеев.