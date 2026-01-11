ЦСКА опубликовал ролик с лучшими моментами карьеры Дивеева

ЦСКА попрощался с защитником Игореем Дивеевым, перешедшим в «Зенит».

Московский клуб опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, посвященный 26-летнему футболисту, и поблагодарил его за время, проведенное в команде.

В этом ролике Дивеев отметил преданность болельщиков ЦСКА.

11 января сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с 26-летним футболистом до конца сезона-2028/29. В ЦСКА перешел нападающий Лусиано Гонду.

Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года. За это время он забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах. Вместе с армейцами защитник дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок страны.