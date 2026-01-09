«Зенит» и «Крузейро» окончательно договорились о трансфере Жерсона

Как стало известно «СЭ», в ночь на пятницу, 9 января, «Зенит» и «Крузейро» достигли принципиального соглашения о переходе в бразильскую команду 28-летнего полузащитника Жерсона.



В качестве компенсации сине-бело-голубые получат несколько менее 30 миллионов евро непосредственно за футболиста, а также права на ряд игроков из системы «Крузейро». Кроме того, сам Жерсон отказывается от положенных ему выплат.



Учитывая все условия, общая стоимость сделки составит 35 миллионов евро. Таким образом, если трансфер Жерсона состоится, то он станет самым крупным в истории местной Серии А — ранее рекордная сумма компенсации составляла 25 миллионов евро.



Официально сделка должна быть закрыта в ближайшие день-два, при этом предметные переговоры начались совсем недавно. Вместе с тем, по нашим данным, сам Жерсон не изъявлял желания покинуть «Зенит» — инициатором трансфера стал его отец.

Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2025 года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Контракт Жерсона с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста 18 миллионов евро.