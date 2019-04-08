Зоран Нижич: "Очень доволен тем, как сыграл "Ахмат". Думаю, нам нужно продолжать также"

Защитник "Ахмата" Зоран Нижич прокомментировал победу в матче 22-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (3:1). Он также рассказал, что его повреждение несерьезное - он получил ушиб после удара от соперника.

– Плохо вошли в игру, пропустили гол, – приводит пресс-служба клуба слова Нижича. – Затем игра пошла хорошо, мы отыгрались и смогли выиграть. Я очень доволен тем, как сыграли. Думаю, нам нужно продолжать также. Травма? Там ничего серьезного, я получил удар от соперника, там ушиб, думаю, ничего серьезного.

"Ахмат" поднялся на 9-е место турнирной таблицы РПЛ, набрав 30 очков. "Оренбург", в активе которого 29 очков, занимает 10-е место.

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