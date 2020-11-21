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Зобнин рассказал, стало ли ему проще после возвращения с правого фланга обороны в центр поля

14:11
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Хавбек «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как почувствовал себя после того, как его вернули в центр полузащиты с правого края обороны.

«Стало проще в том, что больше не нужно постоянно переключаться от сборной к клубу — от центрального полузащитника к правому защитнику. В матче с Турцией мне было легко — сразу поймал свои функции. А так, мне нормально играть и справа, и в центре», — сказал Зобнин в интервью «Чемпионату».

21 ноября «Динамо» встречается со «Спартаком» в матче 15-го тура РПЛ.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо»

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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