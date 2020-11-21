Зобнин рассказал, стало ли ему проще после возвращения с правого фланга обороны в центр поля
Хавбек «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как почувствовал себя после того, как его вернули в центр полузащиты с правого края обороны.
«Стало проще в том, что больше не нужно постоянно переключаться от сборной к клубу — от центрального полузащитника к правому защитнику. В матче с Турцией мне было легко — сразу поймал свои функции. А так, мне нормально играть и справа, и в центре», — сказал Зобнин в интервью «Чемпионату».
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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