Главный врач «Спартака» рассказал о восстановлении Бонгонда и Максименко после травм
Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов ответил на вопрос о состоянии футболистов команды после выхода из отпуска.
20 июня красно-белые завершили отпуск. 21 июня команда собралась для прохождения углубленного медицинского обследования.
«Некоторые игроки продолжают выступать на турнирах своих сборных. 22 человека проходят УМО. Все готовы, выполнили требования физподготовки.
Бонгонда получил травму. Повреждение ахилла. Потребуется около 3 месяцев для восстановления. Мы в контакте с врачами сборной. Первый этап будет в Бельгии, дальше вернется к нам. Остальные игроки готовы. Кто имел микротравмы, уже восстановился.
Максименко прекрасно прошел первый этап реабилитации в Германии. Неделю занимается с нашими тренерами. Со следующей недели начинает работать в поле по индивидуальной программе. К началу сезона будет готов. Барко проходит медосмотр здесь
Литвинов, Мартинс, Максименко тоже проходят УМО, все готовы», — сказал Козлов.
В прошедшем сезоне «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1