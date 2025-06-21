Главный врач «Спартака» рассказал о восстановлении Бонгонда и Максименко после травм

Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов ответил на вопрос о состоянии футболистов команды после выхода из отпуска.

20 июня красно-белые завершили отпуск. 21 июня команда собралась для прохождения углубленного медицинского обследования.

«Некоторые игроки продолжают выступать на турнирах своих сборных. 22 человека проходят УМО. Все готовы, выполнили требования физподготовки.

Бонгонда получил травму. Повреждение ахилла. Потребуется около 3 месяцев для восстановления. Мы в контакте с врачами сборной. Первый этап будет в Бельгии, дальше вернется к нам. Остальные игроки готовы. Кто имел микротравмы, уже восстановился.

Максименко прекрасно прошел первый этап реабилитации в Германии. Неделю занимается с нашими тренерами. Со следующей недели начинает работать в поле по индивидуальной программе. К началу сезона будет готов. Барко проходит медосмотр здесь

Литвинов, Мартинс, Максименко тоже проходят УМО, все готовы», — сказал Козлов.

В прошедшем сезоне «Спартак» занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.