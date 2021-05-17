«Созвонились с Месси. Интересуется, что за суета». Пиняев — о возможном переходе в «Барселону»
13:02
Полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев в Instagram отреагировал на информацию о своем возможном переходе в «Барселону».
«Лео с утра СМИ прочитал, созвонились. Интересуется, что за суета», — написал Пиняев на фото, которое опубликовал в сторис.
Пост Сергея Пиняева в Instagram. Фото Instagram
По информации «СЭ», полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев в ближайшее время может подписать контракт с «Барселоной» и отправиться в аренду в «Химки». Также на игрока претендует ряд европейских клубов и «Зенит».
16-летний футболист принял участие в 30 матчах за «Чертаново» в минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
«Чертаново» по итогам сезона занял 21-е место в ФНЛ и вылетел из турнира.
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