Полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев в Instagram отреагировал на информацию о своем возможном переходе в «Барселону».

«Лео с утра СМИ прочитал, созвонились. Интересуется, что за суета», — написал Пиняев на фото, которое опубликовал в сторис.

Пост Сергея Пиняева в Instagram. Фото Instagram

По информации «СЭ», полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев в ближайшее время может подписать контракт с «Барселоной» и отправиться в аренду в «Химки». Также на игрока претендует ряд европейских клубов и «Зенит».

16-летний футболист принял участие в 30 матчах за «Чертаново» в минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

«Чертаново» по итогам сезона занял 21-е место в ФНЛ и вылетел из турнира.