Зобнин: «Хочу, чтобы Станкович остался в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о будущем главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Конечно, я хочу, чтобы Станкович остался. Мне приятно с ним работать. Лучшие качества Станковича? Он для нас как отец. Помогает нам, заряжает эмоциями. Очень требователен к команде. Не дает нам расслабиться», — сказал Зобнин.

«Спартак» с 57 очками финишировал на четвертом месте в РПЛ. В последнем туре красно-белые разгромили «Химки» (5:0).