Кордоба — о победе «Краснодара» в РПЛ: «Я невероятно счастлив. Это все благодаря родным»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в комментарии для «СЭ» поблагодарил семью после победы в РПЛ.

«Сегодня я хочу сказать спасибо своей семье. Это все благодаря родным. Я невероятно счастлив сегодня», — сказал Кордоба «СЭ».

В субботу, 24 мая, «быки» на своем поле разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории стали чемпионами РПЛ.

«Краснодар» — седьмая команда, которая выиграла чемпионат страны, и третья не из Москвы и Санкт-Петербурга после «Алании» (1995) и «Рубина» (2008, 2009).