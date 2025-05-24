Полузащитник «Краснодара» Кривцов: «Не могу описать, что такое — стать чемпионом»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов признался, что не может описать эмоции, которые испытывает после завоевания чемпионства в РПЛ.

«Не могу описать, что такое — стать чемпионом. Это необъяснимо», — сказал Кривцов.

В субботу, 24 мая, «быки» на своем поле разгромили московское «Динамо» (3:0) в заключительном матче сезона и впервые в истории стали чемпионами России.

В нынешнем сезоне 22-летний Кривцов принял участие в 27 играх РПЛ, отметившись 5 голами и одной результативной передачей.