«Знаменитые спартаковские стеночки». Радимов опубликовал провокационное видео про красно-белых
12:14
Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов накануне матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» на своей странице в Twitter опубликовал провокационное видео.
В видеоряде собрана подборка спорных моментов с участием форварда красно-белых Александра Соболева, в которых футболист падает после столкновений с соперниками.
«Знаменитые спартаковские стеночки», — подписал он пост.
Игра двух лидеров РПЛ (по 20 очков) пройдет в субботу, 3 октября, в Москве. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».
Знаменитые спартаковские стеночки#ямогувоттаквот— Владислав Радимов (@radimov02) October 3, 2020
#СпартакЗенит #битвадвухстолиц pic.twitter.com/0TxVBGIWSI
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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