«Знаменитые спартаковские стеночки». Радимов опубликовал провокационное видео про красно-белых

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов накануне матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» на своей странице в Twitter опубликовал провокационное видео.

В видеоряде собрана подборка спорных моментов с участием форварда красно-белых Александра Соболева, в которых футболист падает после столкновений с соперниками.

«Знаменитые спартаковские стеночки», — подписал он пост.