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«Знаменитые спартаковские стеночки». Радимов опубликовал провокационное видео про красно-белых

12:14
Владислав Радимов. Фото ФК «Зенит»
Владислав Радимов. Фото ФК «Зенит»
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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов накануне матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» на своей странице в Twitter опубликовал провокационное видео.

В видеоряде собрана подборка спорных моментов с участием форварда красно-белых Александра Соболева, в которых футболист падает после столкновений с соперниками.

«Знаменитые спартаковские стеночки», — подписал он пост.

Игра двух лидеров РПЛ (по 20 очков) пройдет в субботу, 3 октября, в Москве. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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