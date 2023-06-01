Зиньковский: «Все настраиваются на «Спартак» как на самый важный матч сезона»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский считает, что на матчи с красно-белыми команды РПЛ настраиваются по-особому.

«Почему в матчах со «Спартаком» во вратарей соперника вселяется Буффон? Все настраиваются на «Спартак» как на самый важный матч сезона. Мне так кажется. Да и все часто говорят об этом», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. В заключительном туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов». Матч пройдет 3 июня.