Промес признан лучшим игроком «Спартака» в мае
Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком команды в мае, сообщает пресс-служба клуба.
Квинси набрал 69 процентов голосов болельщиков. На втором месте полузащитник Руслан Литвинов с 19 процентами, на третьем — Роман Зобнин с 8 процентами.
В апреле Промес сыграл в 4 матчах за «Спартак», забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.
30 мая стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинения в контрабанде наркотиков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|29
|15
|8
|6
|47-40
|53
|
5
|Ахмат
|29
|15
|4
|10
|49-37
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|- : -
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9
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