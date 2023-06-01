Промес признан лучшим игроком «Спартака» в мае

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком команды в мае, сообщает пресс-служба клуба.

Квинси набрал 69 процентов голосов болельщиков. На втором месте полузащитник Руслан Литвинов с 19 процентами, на третьем — Роман Зобнин с 8 процентами.

В апреле Промес сыграл в 4 матчах за «Спартак», забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

30 мая стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявила Промесу обвинения в контрабанде наркотиков.