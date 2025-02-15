Зиньковский переходит в аренду в «Крылья Советов» без права выкупа

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды без права выкупа.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что клубы практически договорились об аренде Зиньковского.

Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в июле 2022 года. Контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2027 года. В этом сезоне 28-летний хавбек принял участие в 13 матчах во всех турнирах за красно-белых, где отдал три результативные передачи.