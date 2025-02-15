Генич — о возможном переходе Илича в «Спартак»: «Такие трансферы расширили бы возможности Станковича в плане управления игры»

Комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак».

«Наверное, Станкович его хорошо знает и был уверен, что он ему нужен. «Спартак» сделал все возможное, чтобы удовлетворить желания Дона Дракона. Такие трансферы расширили бы возможности Станковича в плане управления игры», — сказал Генич «СЭ».

Ранее Legalbet сообщил, что Илич не перейдет в «Спартак».

23-летний серб выступает за туринский клуб с лета 2023 года, за это время он отметился 7 голами и 6 результативными передачами в 61 встрече. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Дарик Агаларов