Горшков назвал Барриоса самым незаменимым игроком «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков рассказал, кого считает самым ценным игроком петербургской команды.

«Самым незаменимым игроком «Зенита» назову Барриоса. Он в основном занимается черновой работой, хорош в отборе. Вильмар цементирует центр поля и приносит очень много пользы команде. Может быть, колумбиец действует не так ярко, но зато он дает больше возможностей проявлять себя таким игрокам, как Вендел. Но если «Зенит» теряет кого-то из ключевых футболистов, то всегда находит качественных и более мотивированных игроков», — цитирует Горшкова Legalbet.

В нынешнем сезоне 31-летний Вильмар Барриос провел 23 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.