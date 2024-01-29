Зимний Кубок РПЛ: состав участников и расписание матчей

Товарищеский турнир Зимний Кубок РПЛ с участием российских клубов пройдет с 2 по 14 февраля в ОАЭ. В розыгрыше примут участие четыре команды: российские «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ «Шаббаб Аль-Ахли». Для клубов РПЛ этот турнир станет частью тренировочных сборов перед возобновлением сезона.

Зимний Кубок РПЛ будет проходить по круговой системе: все участники сыграют друг с другом: всего в рамках турнира состоится шесть матчей.

Команда, которая побеждает в основное время, набирает три очка. Если после 90 минут матча счет будет ничейным, то победитель будет выявлен в серии пенальти. Команда, которая выиграет, заработает два очка, проигравшая — одно. Кубок выиграет тот клуб, который наберет наибольшее количество баллов.

При итоговом равенстве очков победитель определяется по дополнительным показателям: разнице забитых и пропущенных мячей, числу забитых голов в основное время, личным встречам в рамках турнира.