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Сегодня, 21:00

Зимний Кубок РПЛ: состав участников и расписание матчей

Зимний Кубок РПЛ пройдет с 2 по 14 февраля в ОАЭ
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Товарищеский турнир Зимний Кубок РПЛ с участием российских клубов пройдет с 2 по 14 февраля в ОАЭ. В розыгрыше примут участие четыре команды: российские «Спартак» и «Ростов», а также казахстанский «Кайрат» и чемпион ОАЭ «Шаббаб Аль-Ахли». Для клубов РПЛ этот турнир станет частью тренировочных сборов перед возобновлением сезона.

Зимний Кубок РПЛ будет проходить по круговой системе: все участники сыграют друг с другом: всего в рамках турнира состоится шесть матчей.

Команда, которая побеждает в основное время, набирает три очка. Если после 90 минут матча счет будет ничейным, то победитель будет выявлен в серии пенальти. Команда, которая выиграет, заработает два очка, проигравшая — одно. Кубок выиграет тот клуб, который наберет наибольшее количество баллов.

При итоговом равенстве очков победитель определяется по дополнительным показателям: разнице забитых и пропущенных мячей, числу забитых голов в основное время, личным встречам в рамках турнира.

Расписание Зимнего кубка РПЛ

  • 2 февраля. 17:00. «Ростов» — «Шабаб Аль-Ахли»
  • 6 февраля. 19:30. «Шабаб Аль-Ахли» — «Кайрат»
  • 7 февраля. 19:30. «Спартак» — «Ростов»
  • 9 февраля. 18:00. «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак»
  • 11 февраля. 18:00. «Кайрат» — «Ростов»
  • 14 февраля. 19:30. «Спартак» — «Кайрат»
Время начала матчей — московское.
Следить за матчами Зимнего Кубка РПЛ можно будет в эфире телеканала «Матч ТВ», а также на сайте и в официальной группе на платформе VK Видео.
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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