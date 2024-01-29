Агент Дивеева заявил, что игрок должен вернуться в основную группу в начале февраля

Футбольный агент Олег Еремин рассказал о сроках восстановления защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Все по плану, насколько я знаю. По графику он должен вернуться в общую группу в начале февраля», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Игорь Дивеев получил травму голеностопа 15 июля в матче Суперкубка России против «Зенита». С тех пор 24-летний россиянин не появлялся на поле в официальных матчах.