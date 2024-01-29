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Сегодня, 20:53

Агент Дивеева заявил, что игрок должен вернуться в основную группу в начале февраля

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Олег Еремин рассказал о сроках восстановления защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Все по плану, насколько я знаю. По графику он должен вернуться в общую группу в начале февраля», — приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Игорь Дивеев получил травму голеностопа 15 июля в матче Суперкубка России против «Зенита». С тех пор 24-летний россиянин не появлялся на поле в официальных матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-diveeva-v-nachale-fevralya-igor-dolzhen-vernut-sya-v-obshhuyu-gruppu/
Игорь Дивеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» объявил о трансфере Угальде

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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