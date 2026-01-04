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Журналист Marca: «Карседо уже можно назвать главным тренером «Спартака»

Анастасия Пилипенко

Шеф-редактор отдела международного футбола испанской спортивной газеты Marca Хуан Кастро заявил, что Хуан Карлос Карседо уже согласовал контракт со «Спартаком» и будет объявлен главным тренером красно-белых в ближайшее время.

«Карседо уже можно назвать главным тренером «Спартака», решение принято окончательно, контракт согласован. В скором времени клубы сообщат об этом официально. Карседо — отличный вариант для московского клуба, это прогрессивный и качественный тренер», — цитирует Кастро «РБ Спорт».

Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».

В 2020 году Карседо начал самостоятельную карьеру, возглавив «Ибицу», которую покинул в декабре 2021-го. С мая по декабрь 2022-го испанец работал в «Сарагосе».

C лета 2023 года Карседо занимает должность главного тренера «Пафоса». Команда под его руководством стала чемпионом Кипра в сезоне-2024/25 и выиграла Кубок страны в 2024-м.

В ноябре «Спартак» отправил в отставку Деяна Станковича, который возглавлял команду с июля 2024 года. В сезоне-2024/25 красно-белые под руководством серба заняли четвертое место в РПЛ. Исполняющим обязанности главного тренера после его ухода стал Вадим Романов.

«Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2025/26 после 18 туров.

Источник: «РБ Спорт»
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Marca: Карседо подпишет контракт со «Спартаком» до конца сезона-2027/28
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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