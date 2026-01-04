Мостовой поздравил Романцева с 72-летием: «Огромное спасибо Олегу Ивановичу, что не бросил и поверил в меня!»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал «СЭ», как поздравил экс-главного тренера красно-белых Олега Романцева с днем рождения.

В воскресенье, 4 января Романцеву исполнилось 72 года.

«Сегодня уже общался с Олегом Ивановичем. Самые горячие ему поздравления от меня. Могу вспомнить то, как он привел меня в «Спартак». Тогда он позвал меня на тренировку в «Красную Пресню». После школы поехал туда, стоял и думал: «Чего я сюда приехал?» А Олег Иванович раскрыл меня, считай, насильно в «Спартак» забрал. Помню, как меня ловили, провожали, а я сбегал через 3 остановки на троллейбусе. Думал: «Чего мне делать-то в этом «Спартаке?» Поэтому огромное спасибо Олегу Ивановичу, что не бросил. Еще раз поздравляю его!» — сказал Мостовой «СЭ».

Олег Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Под его руководством красно-белые восемь раз становились чемпионами России и трижды обладателями Кубка страны. Помимо этого, «Спартак» вместе с Романцевым по одному разу выигрывал чемпионат и Кубок СССР.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.