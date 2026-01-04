Мостовой поздравил Романцева с 72-летием: «Огромное спасибо Олегу Ивановичу, что не бросил и поверил в меня!»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал «СЭ», как поздравил экс-главного тренера красно-белых Олега Романцева с днем рождения.
В воскресенье, 4 января Романцеву исполнилось 72 года.
«Сегодня уже общался с Олегом Ивановичем. Самые горячие ему поздравления от меня. Могу вспомнить то, как он привел меня в «Спартак». Тогда он позвал меня на тренировку в «Красную Пресню». После школы поехал туда, стоял и думал: «Чего я сюда приехал?» А Олег Иванович раскрыл меня, считай, насильно в «Спартак» забрал. Помню, как меня ловили, провожали, а я сбегал через 3 остановки на троллейбусе. Думал: «Чего мне делать-то в этом «Спартаке?» Поэтому огромное спасибо Олегу Ивановичу, что не бросил. Еще раз поздравляю его!» — сказал Мостовой «СЭ».
Олег Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Под его руководством красно-белые восемь раз становились чемпионами России и трижды обладателями Кубка страны. Помимо этого, «Спартак» вместе с Романцевым по одному разу выигрывал чемпионат и Кубок СССР.
Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1