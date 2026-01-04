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Мостовой поздравил Романцева с 72-летием: «Огромное спасибо Олегу Ивановичу, что не бросил и поверил в меня!»

Александр Абустин
корреспондент
Александр Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал «СЭ», как поздравил экс-главного тренера красно-белых Олега Романцева с днем рождения.

В воскресенье, 4 января Романцеву исполнилось 72 года.

«Сегодня уже общался с Олегом Ивановичем. Самые горячие ему поздравления от меня. Могу вспомнить то, как он привел меня в «Спартак». Тогда он позвал меня на тренировку в «Красную Пресню». После школы поехал туда, стоял и думал: «Чего я сюда приехал?» А Олег Иванович раскрыл меня, считай, насильно в «Спартак» забрал. Помню, как меня ловили, провожали, а я сбегал через 3 остановки на троллейбусе. Думал: «Чего мне делать-то в этом «Спартаке?» Поэтому огромное спасибо Олегу Ивановичу, что не бросил. Еще раз поздравляю его!» — сказал Мостовой «СЭ».

Олег Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Под его руководством красно-белые восемь раз становились чемпионами России и трижды обладателями Кубка страны. Помимо этого, «Спартак» вместе с Романцевым по одному разу выигрывал чемпионат и Кубок СССР.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год.

Олег Романцев: интервью тренера о&nbsp;Батракове, Бескове, симуляциях и&nbsp;прогрессе Балтики.«Никакой обиды на Бескова нет и никогда не было». Романцев — о Батракове, симуляциях и прогрессе «Балтики»

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Александр Мостовой
Олег Романцев
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ФК Спартак (Москва)
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Мостовой считает, что «Спартаку» не стоит спешить с назначением нового главного тренера: «Команда без него не распадется»

Журналист Marca: «Карседо уже можно назвать главным тренером «Спартака»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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