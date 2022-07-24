Жуков заявил, что у игроков «Спартака» прослеживаются проблески игры
Вице-спикер Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал игру красно-белых на старте сезона РПЛ.
«Спартак» неплохо вчера играл, победил по игре. Абаскаль? Посмотрим, по одному матчу трудно судить. Но проблески игры, в том числе в атаке, прослеживаются», — цитирует Жукова ТАСС.
23 июля «Спартак» в гостях разгромил «Краснодар» со счетом 4:1 во втором туре РПЛ. В прошлом сезоне красно-белые заняли десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
6
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
7
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
8
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
14
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
Новости