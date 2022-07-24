Жуков заявил, что у игроков «Спартака» прослеживаются проблески игры

Вице-спикер Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал игру красно-белых на старте сезона РПЛ.

«Спартак» неплохо вчера играл, победил по игре. Абаскаль? Посмотрим, по одному матчу трудно судить. Но проблески игры, в том числе в атаке, прослеживаются», — цитирует Жукова ТАСС.

23 июля «Спартак» в гостях разгромил «Краснодар» со счетом 4:1 во втором туре РПЛ. В прошлом сезоне красно-белые заняли десятое место в турнирной таблице чемпионата России.