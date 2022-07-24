«Химки» — «Нижний Новгород»: хозяева довели счет до разгромного после очередной ошибки гостей

Нападающий «Химок» Александр Долгов забил гол в матче 2-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода». Он довел преимущество хозяев до крупного — 3:0.

Игрок «Нижнего» сделал пас назад, но защитник и вратарь команды не разобрались в эпизоде. В итоге мяч перехватил Александр Ломовицкий, который отдал пас на Долгова. Тот отправил мяч уже в пустые ворота.