«Химки» — «Нижний Новгород»: хозяева довели счет до разгромного после очередной ошибки гостей
Нападающий «Химок» Александр Долгов забил гол в матче 2-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода». Он довел преимущество хозяев до крупного — 3:0.
Игрок «Нижнего» сделал пас назад, но защитник и вратарь команды не разобрались в эпизоде. В итоге мяч перехватил Александр Ломовицкий, который отдал пас на Долгова. Тот отправил мяч уже в пустые ворота.
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|2
|0
|0
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|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
6
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
7
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
8
|Факел
|1
|0
|1
|0
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|1
|
9
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
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|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
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|1
|0
|1
|0
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|1
|
12
|Ростов
|1
|0
|1
|0
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|1
|
13
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
14
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
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Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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