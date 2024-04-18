Жуков считает, что «Спартак» должен был убирать Абаскаля в зимнюю паузу

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» отреагировал на отставку главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Надо было раньше убирать Абаскаля, перед зимней паузой. Но уж лучше поздно, чем никогда. Его деятельность привела к полному разладу. Комбинационной и атакующей игры нет. Думаю, что и Слишкович это временная кандидатура. Будем ждать нового главного тренера», — сказал Жуков «СЭ».

35-летний тренер возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом сезоне красно-белые стали обладателями бронзовых медалей РПЛ, заняв третье место.

На данный момент московская команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков в 23 играх.