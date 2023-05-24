Жуков считает, что Соболев заслужил дисквалификацию на четыре игры

Вице-спикер Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился мыслями о дисквалификации нападающего красно-белых Александра Соболева на четыре матча.

«Дисквалификация за такой поступок — логичное наказание, которое он заслуживал. Четыре матча — это немало, всего два тура осталось», — приводит ТАСС слова Жукова.

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Соболев после единоборства с Виллианом Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши. Соболев же пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.