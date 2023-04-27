Жуков прокомментировал ситуацию с возможным возвращением пива на стадионы

Основатель группы «Руки Вверх» Сергей Жуков прокомментировал ситуацию с возможным возвращением пива на стадионы.

«Я пиво не пью. Весь мир как-то с этим справляется, нельзя же всех считать алкашами. С другой стороны, отдыхая с семьей, не хочется видеть разгоряченных людей. Чаши весов должны друг друга дополнять, однозначно здесь сложно ответить», — приводит слова Жукова «РБ Спорт».

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.