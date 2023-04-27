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Сегодня, 15:30

Габулов назвал провалом игру «Динамо» в сезон столетия: «Здесь не вина футболистов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» оценил выступление «Динамо» в нынешнем сезоне.

«Конечно, «Зенит» стоит на голову выше любой команды РПЛ по уровню мастерства, по качеству игры. Но для «Динамо» поражение обидное. Стоит отметить, что футбольную часть в год столетия клуб провалил. И здесь не вина футболистов. У нас привыкли критиковать игроков, делать их или тренеров крайними. Но ведь футболистов сначала отбирают, а потом приглашают ответственные люди в лице спортивного директора и руководства клуба. Соответственно, точно так же тренеров отбирают и приглашают по каким-то критериям. Дальше тренерский штаб готовит игроков, а те выходят и показывают, как их натренировали. Мы прекрасно понимаем, что сформировать команду и дать результат за один год невозможно. Но если нет результата в течение двух-трех-четырех лет, нужно требовать с руководителей и спортивных директоров», — сказал Габулов «СЭ».

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18 апреля 2023 года «Динамо» исполнилось сто лет. Празднование юбилея клуба пройдет 28 апреля. В этот день бело-голубые сыграют против воронежского «Факела» в рамках 25-го тура РПЛ. Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в праздновании столетия московского клуба примет участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Владимир Габулов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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В «Факеле» заявили, что 90 процентов клубов РПЛ недовольны судейством
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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27 тур
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29 тур
30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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