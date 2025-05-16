В «Крыльях» отреагировали на слухи вокруг матча с «Пари НН»: «Когда происходят такие игры, разные мысли приходят в голову»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал «СЭ» распространение слухов вокруг матча 28-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:5)

Ранее Sport Baza сообщила, что сразу нескольких футболистов «Крыльев Советов» планируют отправить на детектор лжи после матча с «Пари НН».

«Для клуба спортивный результат каждого матча на вес золота. К сожалению, когда происходят такие матчи, разные мысли приходят в голову. Сразу после игры мною дано поручение сделать заключение по итогам матча — одновременно произошел ряд факторов, которые негативно сказались на игре.

В большей степени они связаны с лазаретом и перебором желтых карточек. По факту футболисты, которые определяют игру в защите и полузащите, выбыли из нее.

Если отбросить все эмоции, матч складывался неудачно для нас с первых минут, но во втором тайме мы все видели моменты, которые могли не только выровнять ситуацию, но и переломить ее», — сказал Яковлев «СЭ».

«Крылья Советов» после 28-го тура занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.