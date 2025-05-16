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16 мая 2025, 13:34

В «Крыльях» отреагировали на слухи вокруг матча с «Пари НН»: «Когда происходят такие игры, разные мысли приходят в голову»

Константин Белов
Корреспондент

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев прокомментировал «СЭ» распространение слухов вокруг матча 28-го тура РПЛ с «Пари НН» (2:5)

Ранее Sport Baza сообщила, что сразу нескольких футболистов «Крыльев Советов» планируют отправить на детектор лжи после матча с «Пари НН».

«Для клуба спортивный результат каждого матча на вес золота. К сожалению, когда происходят такие матчи, разные мысли приходят в голову. Сразу после игры мною дано поручение сделать заключение по итогам матча — одновременно произошел ряд факторов, которые негативно сказались на игре.

В большей степени они связаны с лазаретом и перебором желтых карточек. По факту футболисты, которые определяют игру в защите и полузащите, выбыли из нее.

Если отбросить все эмоции, матч складывался неудачно для нас с первых минут, но во втором тайме мы все видели моменты, которые могли не только выровнять ситуацию, но и переломить ее», — сказал Яковлев «СЭ».

«Крылья Советов» после 28-го тура занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков.

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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