«Жозик, спасибо, что помог нам в конце сезона». Шунин тепло попрощался с ушедшими игроками «Динамо»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал уход из клуба Кирилла Панченко, Владимира Рыкова, Антона Соснина, Жоаузинью, Артура Юсупова, Оскара Хильемарка и Романа Нойштедтера.

— Паня был одним из лидеров команды. Именно с ним и Рыком я чаще всего советовался в сложные моменты, — написал Шунин в Instagram. — Брат, ты реально классный человек и профи.

Когда Рык второй раз пришел в «Динамо», кто-то шутил, что при нем команды вылетают в ФНЛ. Но с Рыком мы вышли в премьер-лигу, а теперь в еврокубки.

Сос — человек, который всегда на позитиве. Каждый футболист амбициозен и хочет играть постоянно. Сос искренне радовался и переживал за команду, и это не зависело от того, на поле он или нет. Так же, как и Паня. Таких людей очень мало.

Жоаузинью стал мне хорошим другом. Жозик, спасибо, что помог нам в конце сезона! Надеюсь, когда-нибудь приеду в Бразилию и обязательно зайду к тебе в гости.

Юс, с тобой мы точно не прощаемся. Еще давно мы с братом Женей назвали Юса нашим младшим братом. На связи, бро!

Оскар, нам будет не хватать твоих «Come on, guys! Positive, positive!» перед каждым матчем. Уверен, ты тоже уезжаешь с позитивными эмоциями.

Ной был связующим звеном между русскими и легионерами. Когда ты единственный в команде, кто знает пять языков, эта миссия по-любому на тебе.

Парни, вы все — большие профессионалы. Каждыи? отдавал себя полностью и хотел внести свой вклад. Респект вам. Команда — это вторая семья. Вы были частью нашей, Динамовской. Удачи!