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Жоазиньо рассказал, что до сих пор общается с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Сергей Галицкий.
Фото Виталий Тимкив

Бразильский футболист «Сочи» Жоаизиньо рассказал о своих отношениях с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Замечательный человек. Особенный человек для меня. Мы с ним до сих пор время от времени общаемся. Но только на футбольные темы. Про жизнь? Не общаемся», — заявил бразилец «КП Спорт».

Жоазиньо играл в составе «Краснодара» с 2011 по 2018 год. За это время он провел 177 матчей, в которых забил 27 голов.

В 2014 году Галицкий подарил игроку именные дорогие часы в честь 100 матчей за «Краснодар».

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/zhoaozino-dvumya-slovami-oharakterizoval-vladelcza-krasnodara-sergeya-galiczkogo/
Сергей Галицкий
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