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Владимир Федотов — о победе над «Уралом»: «У соперника был только один острый момент»

21:32
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:0).

«Мы контролировали ход матча. У соперника был только один острый момент. Еще в первом тайме могли все решить. Но заключительного паса в ножку снова не хватило. Понимаем, что есть чуть-чуть утомление. Но победа заслуженная», — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер».

Сочи — Урал

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Иван Шитик все материалы автора

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