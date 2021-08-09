Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подвел итоги матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:0).

«Мы контролировали ход матча. У соперника был только один острый момент. Еще в первом тайме могли все решить. Но заключительного паса в ножку снова не хватило. Понимаем, что есть чуть-чуть утомление. Но победа заслуженная», — сказал Федотов в эфире «Матч Премьер».