Жоаузинью с пенальти не мажет
21:46
Жоаузинью принес «Динамо» победу над «Уфой», реализовав пенальти в матче 29-го тура. Полузащитник, выступавший ранее за «Краснодар», реализовал 11-й пенальти из 11 в чемпионатах России. За время выступления хавбека в премьер-лиге (с сезона-2011/12) больше 11-метровых забили пять человек, причем промахов избежал только Георгий Пеев. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры чемпионата России по забитым пенальти с сезона-2011/12
|
Игрок
|
Клубы
|
Матчи
|
Голы
|
Пенальти
|
|
|
|
|
|
Исполненные
|
Забитые
|
Бибрас Натхо
|
Рубин, ЦСКА
|
191
|
43
|
29
|
25
|
Георгий Пеев
|
Амкар
|
124
|
30
|
17
|
17
|
Халк
|
Зенит
|
97
|
55
|
20
|
15
|
Артем Дзюба
|
Спартак, Ростов, Зенит, Арсенал
|
253
|
100
|
17
|
13
|
Дмитрий Комбаров
|
Спартак, Кр.Советов
|
234
|
20
|
14
|
12
|
Жоаузинью
|
Краснодар, Динамо
|
224
|
32
|
11
|
11
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...