«Жить в кайф». Фанаты «Зенита» устроили перфоманс с отсылкой к Максу Коржу
Болельщики «Зенита» устроили перфоманс перед матчем 12-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:0, первый тайм).
Фанаты представили образ болельщика «Зенита». На трибунах они разместили надпись: «Жить в кайф». Таким образом болельщики сделали остылку к известной песне Макса Коржа.
«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Спартак» идет на 7-й строчке с 17 очками.
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