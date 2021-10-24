Сергей Семак объяснил отсутствие Дзюбы в стартовом составе на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему Артем Дзюба не попал в стартовый состав на матч 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

«У Малкома повреждение, — сказал Семак в эфире канала «Матч премьер». - К сожалению, он не сможет принять участие в сегодняшнем матче. Клаудиньо пропустил несколько дней, у него был сильный ушиб. Он может играть. Надеюсь, что ушиб не будет его беспокоить.

Дзюба в запасе? Это решение в зависимости от тактической схемы. Схема с двумя нападающими уменьшает нашу подвижность. Сегодня сделан выбор в пользу схеме с одним форвардом, или с тремя, как угодно. Артем играл в предыдущем матче, сегодня дадим возможность Сердару (Азмуну — Прим. «СЭ») проявить себя».

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.