Жирков — о Газзаеве: «Он всегда был целеустремленным! Всегда говорил, что мы выиграем»

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» поздравил экс-главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева с 70-летием.

«Поздравляю! Газзаев всегда был целеустремленным. Все время, даже когда выигрывали Кубок УЕФА, говорил, что мы обязательно выиграем. Нужно всегда быть уверенным в своих силах, игроках и команде», — сказал Жирков «СЭ».

Газзаев тренировал армейцев с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. Московский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат России, 4 раза — Кубок и 2 раза — Суперкубок страны. Жирков выступал за ЦСКА с 2004 по 2008 год.

В 2005 году ЦСКА с Газзаевым стал победителем Кубка УЕФА, обыграв в финале «Спортинг» со счетом 3:1.

Константин Передерий