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Жирков — о Газзаеве: «Он всегда был целеустремленным! Всегда говорил, что мы выиграем»

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Экс-футболист сборной России Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» поздравил экс-главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева с 70-летием.

«Поздравляю! Газзаев всегда был целеустремленным. Все время, даже когда выигрывали Кубок УЕФА, говорил, что мы обязательно выиграем. Нужно всегда быть уверенным в своих силах, игроках и команде», — сказал Жирков «СЭ».

Газзаев тренировал армейцев с 2001 по 2003 и с 2004 по 2008 год. Московский клуб под его руководством трижды выигрывал чемпионат России, 4 раза — Кубок и 2 раза — Суперкубок страны. Жирков выступал за ЦСКА с 2004 по 2008 год.

В 2005 году ЦСКА с Газзаевым стал победителем Кубка УЕФА, обыграв в финале «Спортинг» со счетом 3:1.

Константин Передерий

Юрий Жирков
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Ростов – Рубин
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Зенит – Динамо
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 - : -
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