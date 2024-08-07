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Песьяков: «Пока не уверены, что «Крылья Советов» не будут бороться за выживание»

Алина Савинова
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Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков допустил, что в этом сезоне команда может бороться за выживание в РПЛ.

«Есть ли уверенность, что не будем бороться за выживание? Пока нет. Когда эта уверенность может прийти? У нас впереди матчи с «Факелом», Махачкалой и Нижним. После этих игр вернемся к этому вопросу», — приводит «РБ Спорт» слова Песьякова.

В новом сезоне чемпионата России «Крылья Советов» проиграли все три матча и в данный момент располагаются на последнем месте турнирной таблицы.

В 1-м туре группового турнира FONBET Кубка России самарчане также уступили — махачкалинскому «Динамо» со счетом 0:1.

Источник: РБ Спорт
Сергей Песьяков
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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Песьяков отметил, что из «Крыльев Советов» много игроков ушло в «Локомотив» и «Зенит»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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Зенит – Динамо
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