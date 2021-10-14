Жирков рассказал, как в «Зените» отреагировали на скандальное видео с Дзюбой

Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал, как в команде отреагировали на скандальное видео с нападающим питерцев Артемом Дзюбой.

«Мне было безразлично. Было в команде какое-то подкалывание. Но ничего плохого. Никаких злых шуток не было.

Он — веселый человек. На шутках все и сошло", — сказал Жирков в интервью YouTube-каналу «Сычев подкаст и Денис Казанский».

Скандал произошел в ноябре прошлого года. После того как в сеть слили интимное видео футболиста, тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым принял решение не вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи сборной, чтобы другие игроки не отвлекались на не относящиеся к футболу вещи. Он пропустил товарищескую игру с Молдовой (0:0), а также встречи Лиги наций против Турции (2:3) и Сербии (0:5).

Также из-за скандала у Дзюбы произошел новый конфликт с фанатским «Виражом» и он потерял капитанскую повязку в «Зените».