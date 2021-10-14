Официальным перевозчиком «Динамо» стала «Россия»

Московское «Динамо» и авиакомпания «Россия» заключили спонсорское соглашение, согласно которому компания получила статус официального перевозчика футбольного клуба. Подписи под документом поставили генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и заместитель гендиректора «России» Михаил Федосов.

— Мы приобрели мощного и надежного партнера, — сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. — «Россия» — перевозчик с мировым именем, богатой историей и безупречной репутацией в области комфорта и безопасности пассажиров, что для нас очень важно. В прошлом году компания была признана лучшей среди российских авиаперевозчиков. Убежден, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и мы совершим совместный полет к вершинам российского футбола.

Контракт рассчитан до конца сезона с возможностью продления.