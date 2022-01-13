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Сегодня, 12:48

«Химки» объявили о заключении контракта с Жирковым

Иван Торопцев
Корреспондент
Юрий Жирков (слева) и генеральный директор «Химок» Владимир Габулов.
Фото ФК «Химки»

«Химки» объявили о заключении контракта с защитником Юрием Жирковым.

Соглашение с 38-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2021/22 с опцией продления еще на один год.

Жирков присоединился к «Химкам» на правах свободного агента. Предыдущим клубом футболиста был «Зенит», игрок выступал за команду из Санкт-Петербурга с января 2016 года по июль 2021 года.

Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
ФК Химки
2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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16
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 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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Ахмат – Уфа
 - : -
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