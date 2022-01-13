«Химки» объявили о заключении контракта с Жирковым

«Химки» объявили о заключении контракта с защитником Юрием Жирковым.

Соглашение с 38-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2021/22 с опцией продления еще на один год.

?? «Химки» заключили контракт с защитником Юрием Жирковым. Футболист прошёл углубленное медицинское обследование и подписал соглашение с клубом, которое рассчитано до конца сезона с опцией продления еще на один год.



?? https://t.co/cWlO98ELoN pic.twitter.com/rz79SPmVho — ФК «Химки» (@fc_khimki) January 13, 2022

Жирков присоединился к «Химкам» на правах свободного агента. Предыдущим клубом футболиста был «Зенит», игрок выступал за команду из Санкт-Петербурга с января 2016 года по июль 2021 года.