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Сегодня, 08:00

Жирков — об уходе бразильских легионеров из «Зенита»: «Будет большая проблема»

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Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансферах петербуржцев этой зимой.

«Будет большая проблема с уходом Артура, Вендела и Клаудиньо. Посмотрим, кого они купят. Слышал, они там и русскими игроками интересуются. Возьмут еще бразильца, наверное, и кого-то из русских. Но все равно, такая потеря... Просто не будет «Зениту» во втором круге», — сказал Жирков «СЭ».

20 января «Зенит» объявил об уходе Артура в «Ботафого». Летом туда же перейдет еще один полузащитник сине-бело-голубых — Вендел. В обратном направлении зимой перебрался экс-вингер «Ботафого» Луис Энрике. Позднее «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в «Аль-Садд».

(Александр Абустин)

Юрий Жирков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
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