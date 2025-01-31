Жирков — об уходе бразильских легионеров из «Зенита»: «Будет большая проблема»

Бывший игрок «Зенита» Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» поделился мнением о трансферах петербуржцев этой зимой.

«Будет большая проблема с уходом Артура, Вендела и Клаудиньо. Посмотрим, кого они купят. Слышал, они там и русскими игроками интересуются. Возьмут еще бразильца, наверное, и кого-то из русских. Но все равно, такая потеря... Просто не будет «Зениту» во втором круге», — сказал Жирков «СЭ».

20 января «Зенит» объявил об уходе Артура в «Ботафого». Летом туда же перейдет еще один полузащитник сине-бело-голубых — Вендел. В обратном направлении зимой перебрался экс-вингер «Ботафого» Луис Энрике. Позднее «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в «Аль-Садд».

(Александр Абустин)