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«Спартак» — «Зенит»: видео всех голов

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«Спартак» и «Зенит» сыграли вничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ — 1:1.

49-я минута. Соболев — 1:0

90+3-я минута. Мостовой — с пенальти — 1:1

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:1
Зенит
Голы
Соболев, 49 (1:0), Мостовой, 90+3 (1:1)
Спартак
Селихов Джикия Литвинов Рассказов Мозес (Бакаев, 85) Мартинс Игнатов (Жиго, 60) Пруцев Хлусевич Соболев (Николсон, 76) Промес (Зобнин, 85)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Алип (Круговой, 63) Барриос Вендел (Оздоев, 72) Клаудиньо (Мостовой, 71) Кузяев Юри Алберто (Дзюба, 62) Малком Сергеев (Ерохин, 82)
Предупреждения
Соболев 51’, Мозес 85’, Хлусевич 88’, Джикия 90+6’  - 
Судьи
Кукуян (Сочи) Назаров (Невинномысск) Гурбанов (Краснодар)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Петросян (Бронницы)
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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РПЛ, 29-й тур: «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью

Жиго попрощался с болельщиками после последнего домашнего матча за «Спартак»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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