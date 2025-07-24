Зайнутдинов пройдет медосмотр в «Динамо» в пятницу

Как стало известно «СЭ», футболист «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов пройдет медосмотр в «Динамо» в пятницу, 25 июля.

Также у 27-летнего игрока сборной Казахстана было более выгодное предложение от «Спартака», но футболист сделал выбор в пользу «Динамо» из-за фигуры Валерия Карпина, с которым работал в «Ростове», а также из-за принципиальных отношений между красно-белыми и ЦСКА, где Бахтиер выступал ранее.

24 июля сообщалось, что бело-голубые приобретут Зайнутдинова за 2,5 миллиона евро, контракт будет рассчитан до 2029 года.