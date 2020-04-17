Жена Погребняка показала, как их сыновья играют в футбол в комнате во время карантина

Мария Погребняк, жена нападающего «Урала» Павла Погребняка опубликовала в своем Instagram видео того, как трое их сыновей играют в футбол в комнате.

Из Инстаграма Марии Погребняк pic.twitter.com/TW7cDlE445 — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 17, 2020

Из-за пандемии коронавируса матчи РПЛ приостановлены. «Урал» с 25 очками после 22 туров занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. 36-летний Погребняк в сезоне-2019/20 провел в составе «Урала» 14 матчей, в которых забил 4 гола.