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Жена Погребняка: «Мой муж и соцсети несовместимы»

14:40

Мария Погребняк, жена форварда «Урала» Павла Погребняка, опубликовала новое фото в Instagram.

— Иногда так хочется с вами поделиться нашими семейными буднями, — подписала фото Погребняк. — Как мы дурачимся, готовим вместе пельмени, муж раскатывает тесто, но у нас табу на выставление всей нашей жизни в соцсети! Можно только то, что согласовано с мужем! А если вы уже успели заметить, он и соцсети несовместимы.

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