Жена Карпина может записать гимн «Ростова»

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказала, что ей поступило предложение записать гимн клуба.

— Про «Ростов» петь не будете?

— Нет. Мне поступало предложение от московских авторов записать гимн «Ростова». Но, я так пониманию, они должны сначала согласовать этот вопрос с самим клубом.

— Почему московские авторы?

— Не знаю. Они писали гимн для сборной, но сейчас это не очень актуально. Поэтому быстро переделали под гимн «Ростова». Думаю, должны согласовать. Во всяком случае я перевела их на руководство клуба, — приводит слова Карпиной «РБ Спорт».

После двух туров РПЛ-2022/23 «Ростов» занимает 10-е место, набрав два очка. В следующем туре команда сыграет с «Химками».