Жена Соболева: «Муж тренировался с переломом и перенес операцию, чтобы сыграть с ЦСКА»

Елена Соболева, жена форварда «Спартака» Александра Соболева, сообщила, что футболист тренировался с травмой перед матчем 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

«Был жуткий перелом пальца после игры с «Химками». Муж неделю тренировался с переломом и перенес операцию, чтобы сыграть вчерашнюю игру. Ты — мой личный герой», — написала Елена Соболева в социальной сети.

В сезоне-2022/23 Соболев провел 26 матчей в РПЛ, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.