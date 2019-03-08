Жена Березуцкого: "99 процентов мужчин были в такой же ситуации, как Кокорин и Мамаев"

Ольга Березуцкая, супруга бывшего защитника ЦСКА Василия Березуцкого, высказала свое отношение к ситуации с арестом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. По ее словам, от таких моментов никто не застрахован.

– Поддержала бы мужа в такой ситуации? Естественно, если ты находишься с человеком, – отметила Ольга в эфире передачи Commandos с Марией Командной. – Я больше чем уверена, что 99,99 процентов мужчин были в такой ситуации в нашей стране, и не только в нашей.

Никто не говорит, что это хорошо. Так делать нельзя. У меня сын. Мы воспитываем детей.

Мы, естественно, как жены, которые безумно любят своих мужей и гордятся ими, поддержали бы их в любой ситуации. От таких моментов никто не застрахован.

Позиция супруги Мамаева? Зачем ходить на все эфиры на телевидение? Все равно никогда не докажешь.

Главное – поддержка твоего близкого человека, чтобы ты не забывала не только на эфиры ходить, но и к мужу, пока он там находится.