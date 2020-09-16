«Ждите». Реакция Газизова на вопрос о правом защитнике в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном усилении позиции правого защитника.

— Если правый защитник слабее Зобнина, вы не будете его брать?

— Я больше не буду об этом говорить. Ждите. (Максим Алланазаров)

Сегодня «Спартак» обыграл «Родину» (5:1) в матче элитного группового раунда Бетсити-Кубка России. В составе победителей отличились Александр Соболев, Остон Урунов, Айртон, Роман Зобнин и Эсекиэль Понсе.