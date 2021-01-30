«Ждем тебя, готовим лавку». «Рубин» показал, как Слуцкий вел переговоры с Мусаевым

Пресс-служба «Рубина» опубликовала в Instagram видео разговора главного тренера казанцев Леонида Слуцкого с новичком команды Леоном Мусаевым.

В ролике Слуцкий шутит над Мусаевым по поводу того, что он получал мало игрового времени в «Зените».

20 января «Рубин» объявил о переходе в команду Леона Мусаева. 22-летний россиянин, ранее выступавший за «Зенит», подписал контракт с клубом из Казани на 5 лет.

Мусаев — воспитанник «Зенита». На его счету 21 матч в составе основной команды без результативных действий.