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«Ждем тебя, готовим лавку». «Рубин» показал, как Слуцкий вел переговоры с Мусаевым

12:36
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Пресс-служба «Рубина» опубликовала в Instagram видео разговора главного тренера казанцев Леонида Слуцкого с новичком команды Леоном Мусаевым.

В ролике Слуцкий шутит над Мусаевым по поводу того, что он получал мало игрового времени в «Зените».

Публикация от Рубин Казань ? Rubin Kazan (@fcrk)

20 января «Рубин» объявил о переходе в команду Леона Мусаева. 22-летний россиянин, ранее выступавший за «Зенит», подписал контракт с клубом из Казани на 5 лет.

Мусаев — воспитанник «Зенита». На его счету 21 матч в составе основной команды без результативных действий.

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