«Ждем тебя, готовим лавку». «Рубин» показал, как Слуцкий вел переговоры с Мусаевым
12:36
Пресс-служба «Рубина» опубликовала в Instagram видео разговора главного тренера казанцев Леонида Слуцкого с новичком команды Леоном Мусаевым.
В ролике Слуцкий шутит над Мусаевым по поводу того, что он получал мало игрового времени в «Зените».
20 января «Рубин» объявил о переходе в команду Леона Мусаева. 22-летний россиянин, ранее выступавший за «Зенит», подписал контракт с клубом из Казани на 5 лет.
Мусаев — воспитанник «Зенита». На его счету 21 матч в составе основной команды без результативных действий.
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