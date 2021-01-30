Семин: «Мама Жемалетдинова должна ему поменьше на обед и ужин булок давать»
Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в шоу «Мама знает все» на «Авторадио» высказался в отношении нападающего железнодорожников и сборной России Рифата Жемалетдинова. В шоу приняла участие его мама Луиза Жемалетдинова.
?- А чего она волнуется? У нее такой сын замечательный, чего ей волноваться?, — приводит слова Семина сайт РФС. - Рифат — хороший парень. Во-первых, хорошего воспитания. Вы воспитали хорошего мужчину, человека. И хороший футболист.
- Скажите, пожалуйста, на что способен Рифат, что вам в нем приглянулось? Ведь именно при вас он стал регулярно играть в основе.
- Думаю, здесь мама приложила очень много труда для того, чтобы он хорошо играл. Во-первых, она его контролирует всегда. Во-вторых, он её очень любит. Наверное, она даёт ему какие-то наставления для того, чтобы он прогрессировал. Я думаю, это взаимная удача, можно так сказать. Ну и мы помогали тоже, чтобы он лучше становился.
- Можем ли мы в следующем году ожидать его появления в составе сборной, как вы считаете?
- Во-первых, он уже был в национальной сборной, привлекался очень часто. Думаю, конечно, эти задачи он должен себе поставить. Мама потребовательней к нему должна быть, поменьше ему на обед и ужин булок давать, побольше постного — и пойдет дело.
Жемалетдинова : — Обязательно.
- Напоследок: что бы вы могли посоветовать маме, которая до сих пор очень переживает за каждый матч Рифата? И вообще, что бы вы могли посоветовать всем мама футболистов, за которыми следит вся страна?
- Наверное, терпения. Все-таки у футболиста сложная профессия. Выиграл игру, все будут говорить: «Ох, какой хороший футболист! Какая мама хорошая!» Как проиграешь — все плохие будут. Поэтому, основное — терпения. И побольше позитива, у нее очень хороший сын. Замечательный парень. Пусть продолжает. Побольше трудится и все пойдет. Все будет хорошо.
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