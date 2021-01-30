Семин отреагировал на попадание в топ-40 лучших тренеров мира

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал для «СЭ» новость о своем попадании в топ-40 лучших тренеров мира по версии аналитического сайта Clubelo (37-е место).

«В первую очередь, мне, конечно, очень приятно. Моя работа не осталась незамеченной. Трудился исключительно на благо футбола. Приятно, что мою работу так высоко оценили», — сказал Семин.

Также в топ-40 рейтинга попал российский специалист Курбан Бердыев. Он занял 27-е место.

(Владимир Пушкарев)

Гвардиола возглавил список лучших тренеров в мире. Семин и Бердыев попали в топ-40