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Семин отреагировал на попадание в топ-40 лучших тренеров мира

12:22
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал для «СЭ» новость о своем попадании в топ-40 лучших тренеров мира по версии аналитического сайта Clubelo (37-е место).

«В первую очередь, мне, конечно, очень приятно. Моя работа не осталась незамеченной. Трудился исключительно на благо футбола. Приятно, что мою работу так высоко оценили», — сказал Семин.

Также в топ-40 рейтинга попал российский специалист Курбан Бердыев. Он занял 27-е место.

(Владимир Пушкарев)

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